Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi Maaşları, İş İlanları

Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi görev tanımı nedir, ne iş yapar, Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi Hasta kabulü, hasta çıkarılması, doğumlar ve ölümlerle ilgili her türlü kayıt ve işlemleri yapan kişidir.

Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi Maaşları

Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi maaşı ortalama aylık 3.060 - TL’dir. En düşük Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi Olmak İçin Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

İlköğretim mezunu olmanız yeterlidir.

Ne İş Yapar?

Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hasta kabul yerinin temizliğini, düzen ve disiplinini sağlamak,

b) Yatırılan hastaların kabul evrakı ve kimlik belgelerini tetkik ederek künyelerini saptamak ve hasta kabul defterine yazmak,

c) Herhangi bir nedenle istenen bilgileri veremeyecek durumda olan ve kimlikleri belirlenemeyen hastaların kimliklerinin saptanması için baştabibe ve nöbetçi tabibe bilgi vermek,

d) Hasta kabul defterine hastaların ayrıntılı kimlikleriyle beraber giriş tarih ve saatlerini, geldikleri yeri ve açık adreslerini, hangi servise yatırıldıklarını, çıkardıklarında çıkış tarihleriyle protokol numaralarını, hastalık ve sonuçlarını tabeladan naklen kayıt ve işaret etmek,

e) Ölenlerin gün ve saati ile cesetleri hakkında ne gibi işlem yapıldığını kurumca nereye gömüldüklerini ve ailesine teslim edilenleri ayrıca yazmak,

f) Doğan çocuğun doğum günü ve saati, ana ve babasının adı ve soyadı ile tabiiyet ve dinleri, çocuğun cinsiyetini kabul defterine işlemek,

g) Doğan çocukların doğumlarını, ilgili cetvellere kaydederek bir ay içinde baştabiplik yoluyla nüfus idarelerine bildirmek,

h) Ölen hastaların ölüm haber ihbar varakasını düzenlemek,

i) Her gün hastaneye kaç hasta girip çıktığını ve kaç ölüm olduğunu bir cetvel halinde düzenleyip ertesi gün sabahleyin ve sonunda da günlük cetvellerin toplamını yaparak sağlık istatistikçisine, yoksa hastane müdürüne vermek,

j) Hasta emanet eşya deposunda ayrıca bir görevli bulunmadığı takdirde, yatan ve çıkan hastaların elbise para ve değerli eşyaları hakkında ilgili hükümlere göre işlemleri yapmak,

k) Devlet daire ve kurumlarına mensup bir kimsenin kurumda ölümü halinde, mensup olduğu daire ve kuruma ölümün vukuu ve teşhisinin resmi bir yazı ile en kısa zamanda bildirilmesi için gereken işlemleri yapmak,

l) Yatan hastaların ziyaretçiler tarafından kolayca bulunması için sosyal hizmet, sosyal servis, halkla ilişkiler veya müracaata, yatan ve çıkan hastaları muntazam ve zamanında bildirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar ana gruptadır.

Meslek Alt Ana Grubu :

Müşteri Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar alt ana grubun içindedir.

Meslek Grubu :

Müşteri Danışma Elemanları meslek grubundadır.

Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi mesleğinin meslek kodu 4229.02 olarak belirlenmiştir

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