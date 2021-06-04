Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 4229.07

Meslek Adı : Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu : Müşteri Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Grubu : Müşteri Danışma Elemanları

Meslek Birim Grubu : Başka Yerde Sınıflandırılmamış Müşteri Danışma Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Sağlık tesisine başvuran, hasta, hasta yakını ve sağlık tesisi çalışanlarının, güler yüzlü ve doğru iletişim yöntemi ile karşılanmasında doğru bilgilendirme ve yönlendirmelerinin sağlanmasında ,gerektiğinde hastaya refakat edilmesinde ve hizmet sunumlarının kolaylaştırılması amacıyla sağlık tesisi yönetiminin belirlediği görevler çerçevesinde hizmetleri yürüten kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

Güncel Meslek : EVET

Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Radyo Ve Televizyon Yayın Cihazları Operatörü mesleği için “3521.13” kod olarak kullanılır iken Bisküvi Şekillendirme Makinesi Operatörü mesleği için “8160.07” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi Meslek Kodu “4229.07” olarak belirlenmiştir.

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