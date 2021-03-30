Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı Maaşları, İş İlanları

Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı görev tanımı nedir, ne iş yapar? Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı ihtiyaç sahibi hastalar ve sürekli bakım ve tedavi gerektiren kronik hastalar ile yaşlı bakıma ihtiyaç duyan kişilere kendi ortamlarında kişiye özel bir bakım sağlayan kişidir.

Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı Maaşları

Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı maaşı ortalama aylık 3.300 TL’dir. En düşük Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı Olmak İçin Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

İlköğretim mezunu olmanız yeterlidir.

Ne İş Yapar?

Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hasta ve yaşlının vücut temizliğini yapmak, yardım etmek,

b) Hasta ve yaşlının beslenme ihtiyacını karşılamak,

c) Bakım vereceği hastanın hastalığı hakkında bilgi sahibi olmak,

d) Hasta ve yaşlıyı kazalardan korumak, düşmelere karşı ev içi önlemler almak,

e) Enfeksiyonlardan korunmak için gerekli tedbirleri almak,

f) Hasta ve yaşlının tansiyon ve nabzını ölçmek,

g) Vücudun hareket gereksinimini karşılayacak egzersizler yaptırmak, nefes ve hareket çalışmalarını gerçekleştirmelerini sağlamak,

h) Doktorlar tarafından önerilen tedavi yöntemlerini kullanmalarına/uygulamalarına yardımcı olmak,

i) Kullanılacak ilaçların takibini yapmak,

j) Pozisyon vermek ve kaldırmak,

k) Pansuman yapmak, ilaçlarını vermek, Lavman yapmak,

l) Giyinme ve soyunmalarına yardım etmek,

m) Yataklarını yapmak, temizlemek,

n) Bakım sırasında karşılaşılabilecek acil durumlarda sağlık personeli gelinceye kadar önlem almak,

o) Sürekli bakım ve tedavi gerektiren hastalara psikolojik destek sağlamak,

p) Yaşlı kişilere kişisel ve sosyal sorunlarının çözümünde yardımcı olmak, doktor ve resmi dairelerdeki işlemlerinde yardımcı olmak,

q) Hasta ve yaşlının kendi kendilerine yaşamlarını sürdürmelerine, boş vakitlerini değerlendirmelerine yardımcı olmak,

r) Hasta ve yaşlının bakımında kişisel sağlık kurallarına uymak, temizlik gereksinimlerini ( vücut banyosu veya silme) karşılamak,

s) Sürekli yatan hasta ve yaşlıda görülebilecek komplikasyonların önlenmesine yönelik tedbirler almak,

t) Hasta ve yaşlının sosyal fonksiyonlarını yerine getirmeye yönelik yardımlar yapmak ve uğraşıya yönlendirmek,

u) Alzheimer hastalığı, beyin damar hastalıkları, parkinson hastalığı, osteoporoz(kemik erimesi), osteoartrit(kireçlenme) vb. yaşlı hastalıklarının nedenleri, korunma yollarını, ve yaşlı bireyde oluşturduğu yakınmaları bilmek, aile fertlerini bilgilendirmek,

v) Hasta ve yaşlının yürümeye yardımcı cihazları kullanmalarına yardımcı olmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları ana gruptadır.

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Bakım Hizmetleri Veren Elemanlar alt ana grupta yer alır.

Meslek Grubu :

Sağlık Hizmetlerinde Kişisel Bakım Hizmeti Veren Elemanlar meslek gubundadır.

Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı mesleğinin meslek kodu 5321.03 olarak belirlenmiştir

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