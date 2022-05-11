Hastalarıyla cinsel ilişkiye girdiği söyleniyordu! O doktor valilik tarafından açığa alındı!​​​​​​​

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde meydana geldi.

"SÖZLÜ VE ELLE TACİZ"

İddiaya göre Levent Mahallesi Aile Sağlık Merkezi'ne gelen bazı hastalar Dr. İ.H.S. (53) tarafından elle ve sözlü olarak tacize uğradıklarını hemşire ve diğer doktorlarla paylaştı.

AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNDE İLİŞKİYE GİRDİ

Bunun üzerine hemşire ve doktorlar İ.H.S. ile görüşüp uyardı. Ancak buna rağmen İ.H.S.’nin sözle ve elle tacize devam ettiği hatta 4 hastası ile aile sağlığı merkezinde cinsel ilişkiye girdiği öne sürüldü. Doktor ve hemşireler bu durumdan şüphelenerek doktorun ilişkiye girdiği öne sürülen bir hasta geldiğinde takip edip suçüstü yaptıkları iddia edildi.

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VALİLİK AÇIĞA ALDI

Bu olaydan sonra hemşire ve doktorlar mesai arkadaşlarından şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Adana Valiliği doktoru açığa aldı. Doktorun eşi de bu olayların gün yüzüne çıkması üzerine eşine boşanma davası açtı. Doktorun muayene sırasında cinsel ilişkiye girdiği öne sürülen kadının da doktorla birlikte olduğunu doğruladığı iddia edildi.

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Olaya ilişkin açılan soruşturma sürüyor.