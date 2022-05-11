Karnı burnunda olan Hande Soral'ın hamilelik pozlarına eleştiri yağdı! "İnsanda utanma, çekinme olur! Doğumu bana mı yapıyorsun?"İstanbul'da tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı!11 Mayıs 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıMSB duyurdu! Saldırı hazırlığındaki 10 terörist etkisiz hale getirildiAldatıldığı için yeri göğü inleten İrem Derici hakkında ortaya çıkan gerçek hayrete düşürdü! Cem Belevi 'Karma' yaşattı! "Gün gelir devran döner"Hastalarıyla cinsel ilişkiye girdiği söyleniyordu! O doktor valilik tarafından açığa alındı!Dolar kurundaki artış altın fiyatlarını hareketlendirdi! Gram ve çeyrek altın yükseliyor, yatırımcı halinden memnun! İşte güncel altın fiyatları...Nedim Şener: "Sığınmacılar için üçüncü yol; kalmaları ya da geri gönderilmeleri değil, ileri göndermektir."İBB İstanbulluları yine mağdur etti! Kar çilesi yerini patlayan su borularına bıraktıAl Jezeera muhabiri Shireen Abu Akleh İsrail askerleri tarafından öldürüldü
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Hastalarıyla cinsel ilişkiye girdiği söyleniyordu! O doktor valilik tarafından açığa alındı!

Hastalarıyla cinsel ilişkiye girdiği söyleniyordu! O doktor valilik tarafından açığa alındı!

Adana’da aile sağlığı merkezinde bir doktorun görevi başında hastalarıyla cinsel ilişkiye girdiği yönünde çıkan söylentilerin ardından valilik olaya el alttı.

Hastalarıyla cinsel ilişkiye girdiği söyleniyordu! O doktor valilik tarafından açığa alındı!

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde meydana geldi.

"SÖZLÜ VE ELLE TACİZ"

İddiaya göre Levent Mahallesi Aile Sağlık Merkezi'ne gelen bazı hastalar Dr. İ.H.S. (53) tarafından elle ve sözlü olarak tacize uğradıklarını hemşire ve diğer doktorlarla paylaştı.

Hastalarıyla cinsel ilişkiye girdiği söyleniyordu! O doktor valilik tarafından açığa alındı!

AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNDE İLİŞKİYE GİRDİ

Bunun üzerine hemşire ve doktorlar İ.H.S. ile görüşüp uyardı. Ancak buna rağmen İ.H.S.’nin sözle ve elle tacize devam ettiği hatta 4 hastası ile aile sağlığı merkezinde cinsel ilişkiye girdiği öne sürüldü. Doktor ve hemşireler bu durumdan şüphelenerek doktorun ilişkiye girdiği öne sürülen bir hasta geldiğinde takip edip suçüstü yaptıkları iddia edildi.

Hastalarıyla cinsel ilişkiye girdiği söyleniyordu! O doktor valilik tarafından açığa alındı!​​​​​​​

VALİLİK AÇIĞA ALDI

Bu olaydan sonra hemşire ve doktorlar mesai arkadaşlarından şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Adana Valiliği doktoru açığa aldı. Doktorun eşi de bu olayların gün yüzüne çıkması üzerine eşine boşanma davası açtı. Doktorun muayene sırasında cinsel ilişkiye girdiği öne sürülen kadının da doktorla birlikte olduğunu doğruladığı iddia edildi.

aw615890-03.jpg​​​​​​​

Olaya ilişkin açılan soruşturma sürüyor.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT