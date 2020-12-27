Hastane personelinin verdiği mesajdan tam 15 gün sonra acı haber geldi!

Pandemi dönemi boyunca büyük bir özveri ile çalışan Samsun Bafra Devlet Hastanesi'nde görevli olan bir ekip "Biz sizin için burada kalıyoruz, siz de bizim için lütfen evde kalın" mesajı ile vatandaşları uyardı.

O mesajı verenler arasında olan 51 yaşındaki 2 çocuk babası Önder Büyük, mesai arkadaşlarıyla birlikte çektirdiği bu mesajdan 15 gün sonra koronavirüsten hayatını kaybetti.

15 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören temizlik personeli Önder Büyük, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

"MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR"

Törene katılan Samsun Valisi Zülkif Dağlı, yakınlarına ve mesai arkadaşlarına başsağlığı diledi.

Vali Dağlı yaptığı konuşmada, "Bugün Bafra olarak ikinci kaybımızı verdik. Acılar üst üste geliyor. Samsun olarak da üçüncü kaybımızı verdik. Çocukları da bu beladan tez zamanda kurtulur, şifa bulur inşallah. Bu hastalıktan dolayı ızdırap çeken tüm ailelere, kardeşlerime Allah'tan şifalar diliyorum. En kısa zamanda şifa bulmalarını temenni ediyorum. Samsun’da mücadelemiz devam ediyor. Bu mücadeleyi bırakmayacağız. İnşallah başarıya da ulaşacağız" dedi.

"15 GÜN ÖNCE VERDİĞİ MESAJLA VATANDAŞLARI UYARMIŞTI"

Büyük'ün cenazesi törenin ardından Bafra Yeni Mezarlık'ta defnedildi. Önder Büyük'ün eşi ve çocuklarının da koronavirüs nedeniyle Bafra Devlet Hastanesi'nde serviste tedavileri devam ediyor. Büyük, 15 gün önce hastalandığı gün arkadaşlarıyla birlikte çektirdikleri fotoğrafla, "Biz sizin için burada kalıyoruz, siz de bizim için lütfen evde kalın" mesajını vermişti.