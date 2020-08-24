Hastanede ölen çocuk, cenaze sırasında canlandı!

Endonezya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Siti Masfufah Wardah adlı kız çocuğu şeker hastalığı ve organ komplikasyonları sebebiyle 18 Ağustos’ta hastaneye yatırılmıştı. Endonezya’nın Doğu Java bölgesindeki Probolinggo kentinde yaşanan acı olayda, Wardah, aynı gün hastanede yaşamını yitirdi. Wardah’ın cansız bedeni, evine götürüldü.

DEFİN İŞLEMİ SIRASINDA CANLANDI

Masfufah'ın kalbinin defin işlemi sırasında yeniden atmaya başladığı bildirildi. Büyük şaşkınlık yaratan olayın ardından cenazeye katılan kişilerce hastaneye götürülen Masfufah'ın kalbi 1 saat sonra yeniden durdu. Hayata veda eden Masfufah'ın bu durumunun milyonda bir yaşanacak bir olay olarak ifade edilirken, tıp dünyasına göre bu durum ‘Lazarus Sendromu’ olarak ifade edildi.

MİLYONDA BİR GÖRÜLÜYOR

Lazarus sendromu tıp literatüründe, başarısız kalp masajından sonra dirilme, başarısız hayata döndürme girişimlerinden sonra dolaşım sisteminin yeniden çalışmaya başlaması şeklinde ifade ediliyor. 1982 yılından beri 38 kez tıp literatürüne giren sendromun milyonda bir görüldüğü belirtiliyor. Kalp masajı sonucunda gögüs içi basınç oluştuğu, hayata döndürme çalışmalarından sonra bu basıncın gevşemesinin kalbin genişlemesine izin verdiği ve kalbin elektriksel akımını tetiklediği, böylece kalp atışlarının yeniden başladığı düşünülmektedir.