Hastanede sağlık çalışanı 16 kez bıçakladı! 'Namus meselesinin cezası ölümdür' diyerek bağırdı

Gaziantep Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Polikliniği'nde öğle saatlerinde dehşet dolu anlar yaşandı.
İddiaya göre, Ömer F. (40) isimli şahıs, aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen sağlık teknikeri Mustafa Yıldız'ı hastanede çalıştığı sırada bıçakladı.
TERS KELEPÇEYLE GÖZALTINA ALINDI
Olay sonrası ağır yaralanan Mustafa Yıldız, çalıştığı hastanede tedavi altına alınırken, saldırgan Ömer F. güvenlik görevlileri tarafından yakalandıktan sonra polis ekiplerince gözaltına alındı.
DEHŞET GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Hastane koridorlarından yaşanan ve büyük paniğe neden olan olaya ilişkin cep telefonu kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Olaydan hemen sonra çekilen görüntülerde, sağlık teknikeri kanlar içerisinde yerde yatarken saldırgan Ömer F.'nin çevredeki vatandaşlara, "karışmayın namus meselesi" diye çıkışması yer alıyor.
Saldırgan şahsın, gözaltına alınarak kelepçelenmesi sırasında "namus meselesinin cezası ölümdür" diye bağırması da görüntülerde yer aldı.
YASAK AŞK İDDİASI
Yasak aşk nedeniyle yaşandığı iddia edilen olay sonrası gözaltına alınan saldırganın işlemleri sürerken, hastanede tedavisi devam eden Mustafa Yıldız'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
KAYNAK: İHA