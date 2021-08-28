Beşiktaş 1- 0 Fatih Karagümrük | MAÇ SONUCUHastanede skandal! Sağlıkçı, sedyedeki hastayla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti! Diploması elinden alındıKocaeli'de düzenlenen törende bozkurt işareti yapan polise soruşturma açıldı!Mecliste gerginlikler! Vekiller tekme tokat kavga etti!SON DAKİKA| Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı ile telefonda Afganistan'ı görüştüAHBAB'ın kurucusu, sevilen sanatçı Haluk Levent'ten şaşırtan karar! Ülkeyi terk ediyor!Yeni Malatyaspor 2 - 0 Gaziantep FK | MAÇ SONUCUMedipol Başakşehir 0 - 1 Kayserispor | MAÇ SONUCUKocaelispor 1 - 0 Samsunspor | MAÇ SONUCUKeçiörengücü 3 - 0 Adanaspor | MAÇ SONUCU
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Hastanede skandal! Sağlıkçı, sedyedeki hastayla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti! Diploması elinden alındı

Hastanede skandal! Sağlıkçı, sedyedeki hastayla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti! Diploması elinden alındı

Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan bir hastanede skandal bir olay yaşandı. Acil Tıp Teknisyeni olarak çalışan kişi, acilde sıra varken başka bir odada sedye üzerinde hastayla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti. Şahsın diploması ve çalışma izni iptal edildi.

Hastanede skandal! Sağlıkçı, sedyedeki hastayla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti! Diploması elinden alındı

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hastanede yaşanan skandal olay duyanları hayrete düşürdü. Hastanede Acil Tıp Teknisyeni olarak çalışan Yoandy Moreno, acilde hastaların sıra beklediği sırada 1 saatliğine ortalıktan kayboldu. Moreno'nun uzun süre ortalıkta görünmemesi şeflerini endişelendirdi.

İTİRAF ETTİ

Şeflerinin arkadaşlarına sorduğu şahıs, tam 1 saat sonra kendiliğinden acil servise dönerek, başka bir odada sedyenin üzerinde hastayla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti. Bunu duyan şefleri acil olarak yönetimden soruşturma talep etti.

DİPLOMASI ELİNDEN ALINDI

Hastane yönetiminin devreye girmesiyle birlikte Yoandy Moreno'nun diploması elinden alırken aynı zamanda çalışma izni de iptal edildi. Hastane tarafından yapılan açıklamada, "Çalışanımız profesyonel bir yaklaşım sergilememiştir. Bu yaptığı da mesleğini ciddiye almadığını göstermektedir" denildi. 2011 yılından bu zamana Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan Moreno, artık mesleğini icra edemeyecek.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT