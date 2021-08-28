Hastanede skandal! Sağlıkçı, sedyedeki hastayla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti! Diploması elinden alındı

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hastanede yaşanan skandal olay duyanları hayrete düşürdü. Hastanede Acil Tıp Teknisyeni olarak çalışan Yoandy Moreno, acilde hastaların sıra beklediği sırada 1 saatliğine ortalıktan kayboldu. Moreno'nun uzun süre ortalıkta görünmemesi şeflerini endişelendirdi.

İTİRAF ETTİ

Şeflerinin arkadaşlarına sorduğu şahıs, tam 1 saat sonra kendiliğinden acil servise dönerek, başka bir odada sedyenin üzerinde hastayla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti. Bunu duyan şefleri acil olarak yönetimden soruşturma talep etti.

DİPLOMASI ELİNDEN ALINDI

Hastane yönetiminin devreye girmesiyle birlikte Yoandy Moreno'nun diploması elinden alırken aynı zamanda çalışma izni de iptal edildi. Hastane tarafından yapılan açıklamada, "Çalışanımız profesyonel bir yaklaşım sergilememiştir. Bu yaptığı da mesleğini ciddiye almadığını göstermektedir" denildi. 2011 yılından bu zamana Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan Moreno, artık mesleğini icra edemeyecek.