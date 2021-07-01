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Hastanede yangın! Hastalar çatıdan merdivenle kurtarıldı!

Son dakika... Gaziantep'te özel bir hastanede yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle dumandan etkilenen 45 hasta da çevre hastanelere nakledildi.

Hastanede yangın! Hastalar çatıdan merdivenle kurtarıldı!

Son dakika... Gaziantep'te özel bir hastanede kardiyoloji bölümünde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Hastanede tedavi gören ve dumandan etkilenen 45 hasta hastanenin çatısına uzatılan yangın merdiveniyle kurtarıldı.

Tüm hastalar yarım saat gibi bir sürede hastaneden uzaklaştırılırken, yangını kontrol altına alan itfaiye ekiplerinin, dumanın tahliyesine yönelik çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. 

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HASTANENİN GENEL KOORDİNATÖRÜNDEN AÇIKLAMA

Hastanenin genel koordinatörü Dr. Cezmi Ük, yangının MR teknik odasında elektrik kontağından çıktığını söyledi. 

Alevlerin üst kısmında havalandırma sisteminin bulunduğu bilgisini veren Ük, "Buradan içeriye duman basmaya başlayınca tedbir amaçlı tüm hastalarımızı çıkardık. Hastanemizde toplam 46 hasta vardı. Çok şükür herhangi bir ateşle temas yok." diye konuştu. 

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Hastanedeki tüm hastaların yaklaşık yarım saatte tahliye edildiğini belirte Ük, 112 Acil Servis ekiplerine teşekkür etti.

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''HASTALARIMIZIN DURUMU İYİ''

Şu an için devam eden bir yangının olmadığını aktaran Ük, ''Duman tahliyesi sürüyor. Zaten hasta temaslı olabilecek bir yerde çıkmadı yangın. Arka taraftaki teknik bölümde çıkmıştı. O yüzden hastalarımızın durumu iyi." ifadelerini kullandı.

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Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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