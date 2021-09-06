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  3. Hastaneye geldi, ambulansı kaçırdı! Alkollü sürücünün o anları kameralara yansıdı!

Hastaneye geldi, ambulansı kaçırdı! Alkollü sürücünün o anları kameralara yansıdı!

Karaman'da tedavi için gittiği hastanenin önünde bulunan ambulansı kaçıran Rıza Y. isimli şahıs, Şoför ve polisin aracın peşinden koşmasıyla birlikte yakalandı. 2,25 promil alkollü olduğu ortaya çıkan Rıza Y'nin o anları kameralara yansıdı.

Hastaneye geldi, ambulansı kaçırdı! Alkollü sürücünün o anları kameralara yansıdı!

Olay, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önünde meydana geldi. Akşam sıralarında yaşadığı tartışma sonucu bazı kişiler tarafından darbedilen Rıza Y., tedavisinin ardından taburcu oldu. Saat 22.00 sıralarında, Rıza Y.'nin acil servis önünde beklediği sırada, bir ambulans trafik kazasında ağır şekilde yaralanan bir kişiyi hastaneye getirdi.

AMBULANSI KAÇIRMAYI DENEDİ

Ambulanstan indirilerek acil servise alınan yaralı için aşağıya inen şoför, aracı boş bıraktı. O sırada aracı görerek kaçırdı. Bu sırada acil servisin kapısına kadar yaralının taşınmasına yardımcı olan şoför, ambulansın çalıştırıldığını fark edince aracın peşinden koşmaya başladı. Rıza Y. durmayarak kaçmaya devam etti. Aracın peşinden koşan polis ve görevliler Rıza Y.'yi yakalamayı başardı. Alkollü şahıs araçtan zorla indirildi.

Hastaneye geldi, ambulansı kaçırdı! Alkollü sürücünün o anları kameralara yansıdı!

GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan Rıza Y, gazeteciler tarafından sorulan "aracı neden kaçırdınız" sorusuna  ''Kaçırmadım ki, beni eve götürün dedim. Götürmediler. Bende dedim, şununla biraz gideyim. Zaten duracaktım" şeklinde cevap verdi. Eli kelepçeli bir şekilde polis aracına bindirilen Rıza Y, kameraya el sallayıp, ''Poz vereyim mi?'' dedi.

Hastaneye geldi, ambulansı kaçırdı! Alkollü sürücünün o anları kameralara yansıdı!

EHLİYETİNE EL KONULDU

Yapılan alkol testinde Rıza Y.'nin 2.25 promil alkollü çıktığı ortaya çıktı. Ambulansı kaçırdığı ve trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu için hakkında soruşturma başlatılan Rıza Y'ye ayrıca alkollü araç kullanmaktan 1.340 TL idari para cezası uygulanıp, ehliyetine 6 ay süreli el konulduğu öğrenildi.

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