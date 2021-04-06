Hatalı park edilen araçlar trafik çilesini arttırıyor

Balıkesir'in gün içerisinde sürekli olarak yoğun olan işlek cadde ve sokaklarında yapılan hatalı parklar vatandaşlara trafik çilesi çektiriyor.

Balıkesir'in çarşı bölgesinde bulunan caddelerin tek şerit olması ve hatalı parkların sürekli olarak yapılması sebebiyle oluşan trafik vatandaşa çile çektiriyor. Özellikle ikinci sıra park etmelerin çok fazla olduğu şehir merkezinde vatandaşlar araçlarını kaldırımlara, duraklara, park yeri olmayan yerlere araçlarını park ediyorlar. Yanlış park etmeler sonucunda oluşan trafikten de vatandaş şikayetçi.

POLİSLER UYARIYOR

Polis ekiplerinin sık sık yaptığı uyarılara ve yazdığı cezalara duyarsız kalan vatandaşlar araçlarını hatalı park etmeye devam ediyor. Yaya geçitlerine park edilen arabalar da yayaların karşıdan karşıya geçmesini zorlaştırıyor. Yayalar, yolun karşısına geçmek için kendilerine tanınan kısmı kullanamaması sonucunda arabaların arasından büyük güçlüklerle karşıya geçmeye çalışıyorlar. Yaptıkları bu hareketler sonucunda hem trafiği arttırıyorlar hem de kendi canlarını tehlikeye atıyorlar. Polis ekipleri çarşıda yapılan hatalı parkları en aza indirmek için büyük bir mücadele veriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı