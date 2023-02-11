Hatay Belediye Başkanı açıkladı: 3 ilçe hariç her yer yıkık

Kahramanmaraş merkezli depremde en çok zarar gören kentlerden biri de Hatay oldu. Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kentteki son durumu NTV ekibinden Ahmed Arpat'a anlattı.

"3 İLÇE DIŞINDA HER YER YIKIK"

Başkan Savaş, üç ilçe hariç Hatay'ın her yerinde yıkım olduğunu, ilk 2 gün telekomünikasyon sorunu yaşandığını ifade etti.

SAVAŞ BASIN MENSUPLARINI BİLGİLENDİRDİ

Yaşananların ardından Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, depremle ilgili basın mensuplarını bilgilendirdi. Savaş, anlattıklarıyla depremin boyutunu gözler önüne serdi. Lütfü Savaş, depremin çok geniş bir alana yayıldığını belirtti.