Hatay Belediye Başkanı açıkladı: 3 ilçe hariç her yer yıkık

Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay'daki son durumu NTV'ye açıklayarak 3 ilçe haricinde her yerin yıkıldığını söyledi.

Melahat Ersoy
Editör
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Kahramanmaraş merkezli depremde en çok zarar gören kentlerden biri de Hatay oldu. Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kentteki son durumu NTV ekibinden Ahmed Arpat'a anlattı.

Hatay Belediye Başkanı açıkladı: 3 ilçe hariç her yer yıkık

"3 İLÇE DIŞINDA HER YER YIKIK"

Başkan Savaş, üç ilçe hariç Hatay'ın her yerinde yıkım olduğunu, ilk 2 gün telekomünikasyon sorunu yaşandığını ifade etti.

Hatay Belediye Başkanı açıkladı: 3 ilçe hariç her yer yıkık

SAVAŞ BASIN MENSUPLARINI BİLGİLENDİRDİ

Yaşananların ardından Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, depremle ilgili basın mensuplarını bilgilendirdi. Savaş, anlattıklarıyla depremin boyutunu gözler önüne serdi. Lütfü Savaş, depremin çok geniş bir alana yayıldığını belirtti.

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