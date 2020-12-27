Hatay Büyükşehir’den asgari ücret zammı! 3 bin 100 lira olacak

2021 yılı asgari ücret teklifleri hükümet ve sendika yetkilileri arasında görüşülürken Lütfü Savaş, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan işçiler için asgari ücretin 3 bin 100 lira olacağını açıkladı.

Başkan Savaş, 2020 yılının tüm dünya için kaos yılı olduğunu ifade ettiğini belirterek "Gerek pandemi gerek ekonomik şartlar insanları çok yordu. Bölgemizdeki savaş ve bu savaşın yansımaları, insanlarımızı ayrıca yordu. Zorlaşan hayat şartları dolayısıyla insanlarımızın ekonomik sıkıntıları had safhaya ulaştı. Hatay Büyükşehir Belediyesinde ve iştiraklerinde çalışan arkadaşlarımızın sıkıntılarını bir nebze olsun rahatlatmak için asgari ücreti 2021 yılının başından itibaren 3 bin 100 lira yapacağız. Biliyoruz ki bu ücret yeterli gelemeyecek ama kendi imkanlarımızı zorlayarak insanlarımızı ekonomik olarak rahatlamaya çaba sarf edeceğiz. Tüm çalışanlarımıza hayırlı olsun. Örnek olması gereken yerlere de örnek olsun. Herkesin yılını kutlar, esenlikler dilerim. Emeğinize sağlık" ifadelerine yer verdi.