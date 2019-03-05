Hatay ekibi Kırıkhanspor'u 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor, evinde oynadığı maçta Hatay ekibi Kırıkhanspor'u 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

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