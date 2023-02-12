Hatay İl Müdürlüğü binasında "çeşitli evrakın yok edilmeye çalışıldığı" iddialarına yanıt verdi!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem sonrası Hatay'daki binalar büyük hasar aldı ve binlerce kişi enkaz altında can verdi. Hatay İl Müdürlüğü binasının büyük bir bölümünün depremde hasar gördüğü ve yıkıldığı aktarıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ise Hatay İl Müdürlüğü binasında "evrakların yok edildiği" iddialarına yanıt verdi.

"MESNETSİZ BİR İDDİA ORTAYA ATMIŞLARDIR"

Hatay il müdürlüğü binasının ağır hasar almasının ardından binanın yanında bulunan ek hizmet binasının bazı kişiler tarafından izinsiz kullanıldığının saptandığı belirtildi. Açıklamada, "Bakanlığımıza bağlı ekiplerimiz, il müdürlüğü ana binamızdaki yangın merdiveninin ek binamızın üzerine çökme riskine karşı, buradaki kişilerin can güvenliği için binayı boşaltmak istemiştir. Bu talebi reddeden kişiler, ekiplerimize mukavemet göstermiş, sosyal medya aracılığıyla 'çeşitli evrakların yok edilmeye çalışıldığı' gibi akla hayale gelmeyecek mesnetsiz bir iddiayı ortaya atmışlardır." bilgisi paylaşıldı.

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"DİJİTAL ORTAMA ANLIK OLARAK AKTARILMAKTADIR"

Açıklamanın devamında ise; "Bakanlığımız; evraklarını matbu olarak tuttuğu gibi, bütün resmi yazışma ve raporlarını Belgenet üzerinden dijital ortama anlık olarak aktarmaktadır. Kaldı ki ek binamızda yer alan tüm evraklar, diğer resmi evraklarımız gibi yeni il müdürlüğümüzün arşivine taşınacaktır. Bu bakımdan, söz konusu iddialar tamamen asılsız ve gerçek dışıdır.

Kurumumuzun her bir çalışanı afet alanlarında fedakarca, canla başla hasar tespit çalışmalarını yürütürken böyle mesnetsiz bir iddiayı ortaya atanlar hakkında her türlü hukuki süreci başlatacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadeleri yer aldı.