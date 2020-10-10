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  3. Hatay yangınında yeni gelişme: Gözaltına alınan var!

Hatay yangınında yeni gelişme: Gözaltına alınan var!

Hatay'ın Belen ilçesinde, dün sabah saatlerinde çıkan ve henüz kontrol altına alınamayan orman yangını ile ilgili olarak sabotaj olasılığı dahilinde gözaltına alınan şahıslar olduğu öğrenildi.

Hatay yangınında yeni gelişme: Gözaltına alınan var!

Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını ile ilgili olarak Hatay Valiliği yaptığı açıklamada, yangında sabotaj ihtimaliyle ilgili gözaltına alınan şahıslar olduğunu bildirdi.

Farklı noktalarda çıkan yangının zaman zaman kontrol altına alınsa da arazi ve hava şartları sebebiyle yangın henüz söndürülemediğini belirtildiği açıklamada "İlimizde Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, İlçe Belediye İtfaiye ekipleri ve çevre illerdeki belediyelerin itfaiye ekipleri ile yangın kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir.

Yangında sabotaj ihtimaliyle ilgili gözaltına alınan şahıslar olup konuyla ilgili soruşturma devam etmektedir. Henüz sabotaj ile ilgili kesin bir bilgiye ulaşılamamıştır" denildi.

Ayrıca hem yangının seyrini hem de sabotaj ihtimalini araştırmak için bölgede İHA'ların görev yaparak kolluk kuvvetlerinin de kapsamlı bir şekilde konuyu araştırdığı belirtildi.

Berna Akkaya
Editör


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