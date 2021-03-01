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  3. Hatay'da 3 ayrı noktada hortum oluştu! O anlar anbean kaydedildi

Hatay'da 3 ayrı noktada hortum oluştu! O anlar anbean kaydedildi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3 ayrı hortum meydana geldi. Söz konusu hortumlar karaya ulaşmadan kaybolurken o anlar vatandaşların cep telefonları tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre ilçede dün gece saatlerinde başlayan yağış sabah saatlerinde etkisini yitirirken Çevlik Mahallesi açıklarında aynı anda 3 farklı noktada hortum oluştu. Hortumun olduğunu gören kıyıdaki vatandaşlar cep telefonlarıyla o anları kayıt altına aldı.

Hortumlar karaya ulaşmadan bir süre sonra kayboldu. 

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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