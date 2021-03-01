Hatay'da 3 ayrı noktada hortum oluştu! O anlar anbean kaydedildi

Edinilen bilgilere göre ilçede dün gece saatlerinde başlayan yağış sabah saatlerinde etkisini yitirirken Çevlik Mahallesi açıklarında aynı anda 3 farklı noktada hortum oluştu. Hortumun olduğunu gören kıyıdaki vatandaşlar cep telefonlarıyla o anları kayıt altına aldı.

Hortumlar karaya ulaşmadan bir süre sonra kayboldu.