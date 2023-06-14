Hatay'da 3 ayrı suçtan kaydı olan ve hapis cezası bulunan firari şahıs yakayı ele verdi

Hatay'da polisin yaptığı çalışmada 15 yıl 10 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalanıp tutuklandı.

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Hatay'da 3 ayrı suçtan kaydı olan ve hapis cezası bulunan firari şahıs yakayı ele verdi

Hatay'da polisin yaptığı çalışmada 15 yıl 10 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalanıp tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Polisin çalışması çerçevesinde fuhşa teşvik, aracılık etmek veya yer sağlamak suçundan 15 yıl 10 gün hapis cezası bulunan M.E.M.'nin İskenderun "da bulunan adres belirlendi. Polis adrese baskın yaparak şahsı yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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