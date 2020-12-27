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  3. Hatay'da 4 farklı noktadan alevler yükseliyor!

Hatay'da 4 farklı noktadan alevler yükseliyor!

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4 farklı noktada yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlere ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Hatay'da 4 farklı noktadan alevler yükseliyor!

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Çevlik ve Kapısıyu mahalleleri arasında bulunan ağaçlık alanda, dün gece saatlerinden itibaren başlayan bir yangın çıktı.

Henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler dört farklı noktaya sıçrarken yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

Tarihi Titus Tüneli ve Beşikli Mağaraları'nın bulunduğu alanda da etkili olan alevler, rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürerken, yangının kısmen kontrol altına alındığı öğrenildi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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