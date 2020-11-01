Hatay'da damat yol ortasında gelini tekme tokat dövdü!

Hatay'ın Belen ilçesi Gedik mevkiinde düğüne giden çift birbirine girdi. Yol ortasında tartışmaya başlayan çiftin o anları vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan gelin ve damat arasındaki tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Yakınlarının araya girmesine izin vermeyen damat uzun süre genç kadına şiddet uyguladı.

Yaşanan anlar, trafikte otomobilini durduran başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.