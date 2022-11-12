Hatay'da düğün dönüşü feci kaza! Ana yola kontrolsüz çıkan TIR ortalığı birbirine kattı: Ölüler ve yaralılar var

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düğünden dönen ailenin bulunduğu iki araç feci bir kazaya karıştı. Ana yola kontrolsüz giren TIR'a çarpmamak isteyen bir otomobil karşı şeride geçip takla attı, diğer araç TIR'a çaptı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Hatay'da düğün dönüşü feci kaza! Ana yola kontrolsüz çıkan TIR ortalığı birbirine kattı: Ölüler ve yaralılar var

Alınan bilgilere göre kaza, Dörtyol ilçesinde D-817 karayolu sanayi sitesi mevkiinde meydana geldi. Dörtyol ilçesindeki düğüne katılan aynı aileden 7 kişi, iki otomobille Payas ilçesine gitmek için yola çıktı.

Plakaları öğrenilemeyen Halil A. (65) ve Hakan A'nın (40) kontrolündeki otomobiller, ana yolda ilerlediği sırada bir TIR, kontrolsüz şekilde yola girdi. TIR'a çarpmamak isteyen Halil A.'nın hakimiyetindeki araç refüjden karşı şeride geçip takla attı, Hakan A.'nın kullandığı araç ise TIR'a arkadan çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Hatay'da düğün dönüşü feci kaza! Ana yola kontrolsüz çıkan TIR ortalığı birbirine kattı: Ölüler ve yaralılar var

HAYATLARINI KAYBETTİLER

Meydana gelen kazada; Fatma Aksan (75) Canset Kaya (62) olay yerinde hayatını kaybederken Halil A. (65), Nuray A. (60), Hakan A. (40), Taciye A. (33) ve Hatice A. (30) yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındılar.

Meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Hatay'da düğün dönüşü feci kaza! Ana yola kontrolsüz çıkan TIR ortalığı birbirine kattı: Ölüler ve yaralılar var Hatay'da düğün dönüşü feci kaza! Ana yola kontrolsüz çıkan TIR ortalığı birbirine kattı: Ölüler ve yaralılar var

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