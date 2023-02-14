Hatay'da enkazdan çıkan mutlu hatıralar görenlerin yüreğini yaktı

Hatay'daki deprem enkazlarından çıkan düğün kareleri, takdir belgeleri, top, bisiklet ve oyuncak pelüşler "Belki son kez oynadı, bindi veya baktı" sorusuyla görenleri duygulandırdı.

Melahat Ersoy
Editör
YAYINLAMA
Google News
Hatay'da enkazdan çıkan mutlu hatıralar görenlerin yüreğini yaktı

Hatay’da kurtarma ekipleri, bir hayat belirtisine ulaşmak ve canlı olarak çıkarmak için canını dişine takarak çalışmalarına aralıksız sürdürüyor.

Hatay'da enkazdan çıkan mutlu hatıralar görenlerin yüreğini yaktı

Tahliye edilen ve sadece enkazın bulunduğu binalarda ise parçalama işlemleri iş makineleri tarafından yapılıyor. Moloz işlemleri sırasında Hatay’ı büsbütün kaplayan toz bulutları, havadan görüntülendi.

Hatay'da enkazdan çıkan mutlu hatıralar görenlerin yüreğini yaktı

"SON KEZ OYNADI, SON KEZ BİNDİ"

Enkazın tamamı boşaltıldıktan sonra yapılan moloz çalışması esnasında çıkan hatıralar ve kullanılan eşyalar görenleri duygulandırdı. Düğün kareleri, takdir belgeleri, top, bisiklet ve oyuncak pelüşler "belki son kez oynadı, bindi veya baktı" sorusuyla görenleri duygulandırdı.

Hatay'da enkazdan çıkan mutlu hatıralar görenlerin yüreğini yaktı

Takdir belgesi alan 4. sınıf öğrencisi, sabah okula gitmek için yattığı yataktan depremle uyandı. Sağ kurtulup kurtulmadığı bilinmeyen öğrencinin belgesi, geride hüzünlü bir hatıra bıraktı.

Hatay'da enkazdan çıkan mutlu hatıralar görenlerin yüreğini yaktı

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bursa'dan alkışlanacak hareket: Ulaşım depremzedelere ücretsiz olacak
Bursa'dan alkışlanacak hareket: Ulaşım depremzedelere ücretsiz olacak
Adana'da 13 bina yerle bir olmuştu: 16 müteahhit ve mühendis gözaltına alındı
Adana'da 13 bina yerle bir olmuştu: 16 müteahhit ve mühendis gözaltına alındı
Milli Savunma Bakanı Akar'dan erken terhis açıklaması: "Mehmetçiğimizin terhisleri planlanan zamanda yapılacaktır"
Milli Savunma Bakanı Akar'dan erken terhis açıklaması: "Mehmetçiğimizin terhisleri planlanan zamanda yapılacaktır"
Avcılar sahilinde su seviyesi geriye çekildi! Vatandaşlar deprem habercisi olduğunu düşündü! Kandilli açıklamada bulundu!
Avcılar sahilinde su seviyesi geriye çekildi! Vatandaşlar deprem habercisi olduğunu düşündü! Kandilli açıklamada bulundu!
Son Haberler
Lucas Pos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Pos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lucas Pos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Pos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lavdrim Hajrulahu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lavdrim Hajrulahu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lavdrim Hajrulahu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lavdrim Hajrulahu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tristan Zesiger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tristan Zesiger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tristan Zesiger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tristan Zesiger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Niklas Steffen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niklas Steffen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Niklas Steffen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niklas Steffen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, cenaze töreni sonrası toprağa verildi
Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, cenaze töreni sonrası toprağa verildi
Deprem üzerinden siyaset yapanları eleştirdi! O vatandaşın sözleri milyonlarca kez izlendi: "Şuan oy zamanı değil, birlik beraberlik zamanı"
Deprem üzerinden siyaset yapanları eleştirdi! O vatandaşın sözleri milyonlarca kez izlendi: "Şuan oy zamanı değil, birlik beraberlik zamanı"
Çok Okunanlar
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Görevlisi (Hastane) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Görevlisi (Hastane) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ziraat Mühendisi (Bitki Koruma) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ziraat Mühendisi (Bitki Koruma) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?