Hatay'da eski koca dehşeti! Boşandığı eşini barışmaya ikna edemeyince, acımasızca katletti

Hatay'da kan donduran bir kadın cinayeti yaşandı. Barışmak isteyen cani koca, teklifi reddedilince dehşet saçtı. Eve dönmeye ikna edemediği eski eşini, pompalı tüfekle gözünü bile kırpmadan hayattan kopardı.

ESKİ KARISINI ÖLDÜRDÜ, BABASINI DA YARALADI

Hatay'ın Erzin ilçesinde yaşanan eski koca dehşetinde, bir kadın hayattan koparılırken, babası da yaralandı. İddialara göre, bir süre önce eşi Cabbar K.'den ayrılan ve baba ocağı Erzin ilçesine taşınan Ebru K. burada 7 yaşındaki kızı Ayşe Nur K. ile kiraladığı evde yaşamaya başladı. Boşandığı karısıyla barışmak isteyen Cabbar K. eşi ile tekrar bir araya gelmek istedi. Sık sık Ebru K.'yi taciz eden eski eş teklifi kabul edilmeyince öfkeden deliye döndü.

Ebru K.’nin babası Ali D. kızının gitmek istemediğini belirtince aralarında tartışma çıktı. Cabbar K. yanında getirdiği pompalı tüfekle Ali D.’ye ateş etti. Ali D. sağ kolu ve sol bacağından yaralandı. Cabbar K. daha sonra kızının gözleri önünde eski eşi Ebru K.’ye ateş etti. Talihsiz kadın olay yerinde yaşamını yitirdi. Öte yandan yaralanan Ali D. gelen sağlık ekipleri tarafından Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

HAKKINDA UZAKLAŞTIRMA KARARI ALINMIŞ

Yapılan incelemelerde cani koca hakkında uzaklaştırma kararı olduğu ortaya çıktı. Cabbar K. olay yerinden uzaklaştıktan sonra gasp ettiği bir araçla kayıplara karıştı. Ebru K.’nin cansız bedeni ise Erzin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.