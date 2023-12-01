Hatay’da feci olay! Odun almak için girdi, kerpiç duvarlar üzerine yıkıldı!

Hatay’da şiddetli yağış sonrası çöken tek katlı metruk kerpiç ev, 65 yaşındaki yaşlı kadına mezar oldu.

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Hatay’da feci olay! Odun almak için girdi, kerpiç duvarlar üzerine yıkıldı!

Hatay’da şiddetli yağış sonrası çöken tek katlı metruk kerpiç ev, 65 yaşındaki yaşlı kadına mezar oldu.
Olay, Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi’nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte yaşayan 65 yaşındaki Nur Hüda Doğru, evinin yanında bulunan tek katlı kerpiç eve girerek odun almak istedi.

Hatay’da feci olay! Odun almak için girdi, kerpiç duvarlar üzerine yıkıldı!

Şiddetli yağışın etkilisiyle ev çökünce yaşlı kadın molozun içerisinde kaldı. Ekiplerin ve vatandaşların çalışmasıyla kurtarılan yaşlı kadın, hastaneye kaldırıldı.

Hatay’da feci olay! Odun almak için girdi, kerpiç duvarlar üzerine yıkıldı!

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Doğru, hayatını kaybetti. Doğru’nun cenazesi yaşadığı mahallenin mezarlığına defnedildi.

Yaşlı kadının odun almak için metruk eve girdiği esnada duvarın üzerine çöktüğünü ifade eden Hayrettin Doğru, “Yengem odun çekmeye geçtiği zaman duvar üstüne çöktü. Çocuklarımız için korkuyoruz. İki gün önce aşırı yağmur yağdı, ev çöktü. Bir an önce bu enkazın kaldırılmasını istiyoruz” dedi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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