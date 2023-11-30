Türk Tabipler Birliği hakkında mahkemeden flaş karar! Merkez konseyi üyeleri görevden alındı

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik ifadeleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 'terör propagandası yapmak' suçundan 27 Ekim 2022 tarihinde tutuklandı. 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle açılan dava, Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'yetkisizlik' kararı verilerek İstanbul'a gönderildi.

TERÖR PROPAGANDA YAPMAKLA YARGILANIYORLARDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ayrıca TTB Merkez Konseyi ve Fincancı'nın kuruluş amaçlarına aykırı faaliyette bulundukları gerekçesiyle görevlerine son verilmesi ve yerlerine yenilerinin seçilmesi talebiyle davaname hazırlayarak, Ankara 31'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gönderdi. Ankara 31'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında görevden alınmaları istenen TTB Merkez Konseyinin üyeleri ile avukatları katıldı. Hakim, bu duruşmada dosyanın karara bağlanacağını söylemesi üzerine avukatlara söz verdi. Avukatlar, başsavcılığın TTB Merkez Konseyinin görevden alınması talebinin reddedilmesini istedi. Kararını açıklayan hakim, TTB Merkez Konseyi yönetiminin düşürülmesine hükmetti.

MHP lideri Bahçeli'den Türk Tabipleri Birliği açıklaması: Türk ismini taşıyan Türk'e düşman olur mu?

Devlet Bahçeli, Grup Toplantısı'nda konuştu, sert sözlerle yüklendi: Türk Tabipleri Birliği mutlak surette kapatılmalıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Tabipleri Birliğine sert tepki

Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Üyesi Doktorlara Gözaltı