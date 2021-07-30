Hatay'da ''Hint Keneviri'' baskını

Yayladağı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Tutlubahçe Mahallesi'nde bulunan boş arazinin çeşitli yerlerinde toprağa ekili vaziyette boyları değişik uzunlukta toplam 10 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Ekimi yapan kişilerin M.K. ve M.K. olduğu, yakalanmaları için çalışıldığı bildirildi.