Arka sokaklar Rıza baba karakteri öldü mü? Zafer Ergin diziden ayrılacak mı?Zuhal Topal FOX ile yollarını ayırdı! Yeni adresi belli olduDiyarbakır'da korku dolu anlar! Trafo patladıÇocuk cesedi diye gittiler, beze sarılı yavru köpek cesedi çıktı!Galatasaray Rony Lopes için harekete geçti | Cimbomun bu transferde rakipleri varPara vermediği için annesini dövdü sonra rehin aldı! Anneyi polisler kurtardıAngın isminin anlamı nedir, Angın ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Elçin isminin anlamı nedir, Elçin ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Çinel isminin anlamı nedir, Çinel ne demektir? Kuranda geçiyor mu?TEMA vakfı fidan bağışı nasıl yapılır? |1 adet fidan ne kadar?
İstanbul33 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Hatay'da ''Hint Keneviri'' baskını

Hatay'da ''Hint Keneviri'' baskını

Hatay'da polislerin yaptığı baskında 10 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Hatay'da ''Hint Keneviri'' baskını

Yayladağı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Tutlubahçe Mahallesi'nde bulunan boş arazinin çeşitli yerlerinde toprağa ekili vaziyette boyları değişik uzunlukta toplam 10 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Hatay'da ''Hint Keneviri'' baskını

Ekimi yapan kişilerin M.K. ve M.K. olduğu, yakalanmaları için çalışıldığı bildirildi.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT