Hatay'da iki aile arasında bıçaklar çekildi! 1 ölü, 2 yaralı!

Hatay Dörtyol'un Çaylı Mahallesinde iki akraba aile arasında sebebi henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Tartışma, bıçaklı kavgaya dönünce Kasım (24), Hüseyin(32) ve Eyüp Sarmış (28) kardeşler kavgada bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve 3 kardeş ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesine götürüldü.

MÜDAHALELERE RAĞMEN 1 KARDEŞ KURTARILAMADI

Kardeşlerden 28 yaşındaki Eyüp Sarmış yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri hastane çevresinde güvenlik önlemleri aldı ve olayla ilgili olduğu düşünülen bazı şüpheliler gözaltına alındı.