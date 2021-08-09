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  3. Hatay'da iki aile arasında bıçaklar çekildi! 1 ölü, 2 yaralı!

Hatay'da iki aile arasında bıçaklar çekildi! 1 ölü, 2 yaralı!

Hatay Dörtyol'da iki aile arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bıçakların çekildiği kavgada 3 kardeşten 2'si yaralandı, 1'i hayatını kaybetti.

Hatay'da iki aile arasında bıçaklar çekildi! 1 ölü, 2 yaralı!

Hatay Dörtyol'un Çaylı Mahallesinde iki akraba aile arasında sebebi henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Tartışma, bıçaklı kavgaya dönünce Kasım (24), Hüseyin(32) ve Eyüp Sarmış (28) kardeşler kavgada bıçakla yaralandı. 

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve 3 kardeş ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesine götürüldü. 

Hatay'da iki aile arasında bıçaklar çekildi! 1 ölü 2 yaralı!

MÜDAHALELERE RAĞMEN 1 KARDEŞ KURTARILAMADI

Kardeşlerden 28 yaşındaki Eyüp Sarmış yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 

Polis ekipleri hastane çevresinde güvenlik önlemleri aldı ve olayla ilgili olduğu düşünülen bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Hatay'da iki aile arasında bıçaklar çekildi! 1 ölü 2 yaralı!

 

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