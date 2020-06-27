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Hatay'da kimliğini unutan gencin imdadına polis yetişti

Tüm yurtta YKS (Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı) heyecanı yaşanırken Hatay'da bir öğrencinin kimliğini evde unutması üzerine yardımına polis yetişti.

Hatay'da kimliğini unutan gencin imdadına polis yetişti

Hatay’da temel yeterlilik sınavına girecek bir öğrencinin kimliğini evde unutması üzerine polis ekipleri, motosikletle eve götürdü.
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bugün yapılan ‘Temel Yeterlilik Sınavı’na girecek olan bir öğrenci sınava gireceği Karahasanpaşa Ortaokulunun önüne gelince kimliğini evde unuttuğunu fark etti. Bunun üzerine yunus ekiplerinden yardım isteyen öğrencinin isteğini polisler geri çevirmedi. Ekip polislerinden biri motosiklet ile öğrenciyi kimliğini alması için Ocaklı Mahallesi’nde bulunan evine götürdü. Kimliği alan öğrenci zamanında yetişerek sınava girdi.



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