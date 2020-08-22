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Hatay'da korkunç kaza! İki araç birbirine girdi

Hatay'da gece saatlerinde meydana gelen kazada iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırırken trafik ekipleri ise kazadan dolayı tıkanan trafiği normale döndürdü.

Hatay'da korkunç kaza! İki araç birbirine girdi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada, 1 kişi yaralandı. Yaralı çevredekileri ihbarı üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

İlçeye bağlı Çevlik yolunun Mağaracık mevkiinde meydana gelen kazada 31 SA 640 plakalı otomobille, 31 SM 838 plakalı otomobilin karıştığı kazada 31 SA 640 plakalı otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralanan şahıs, olay yerine gelen ambulansla Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.
Hatay'da korkunç kaza! İki araç birbirine girdi

Caddede başka kazaların yaşanmaması için trafik ekipleri emniyet şeridi oluştururken, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik yeniden normale döndü.

Hatay'da korkunç kaza! İki araç birbirine girdi

Okan Gül
Video Editörü


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