Hatay'da korkutan kaza: Yaralılar var

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde, biri polis aracı 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Melahat Ersoy
Editör
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Hatay'da korkutan kaza: Yaralılar var

Kaza, Özerli Mahallesi D-817 karayolu üzerinde meydana geldi. Payas istikametine giden Cemal K. (60) idaresindeki 31 PT 157 plakalı otomobille, aynı yönde giden trafik polislerinin bulunduğu araç çarpıştı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Çarpışmasının etkisi ile savrulan polis aracı, karşı yönden gelen Tahsin Ö. (68) idaresindeki 31 ABT 520 plakalı hafif ticari kamyonete çarparak durabildi. Kazada, biri trafik polisi 3 kişi yaralandı. Olay yerinde ilk müdahaleleri ambulansta yapılan yaralılar, ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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