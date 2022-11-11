Hatay'da markete giren 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Hatay’ın Erzin ilçesinde marketten yumurta ve temizlik ürünleri hırsızlığı yapan 4 kişi gözaltına alındı.

Melahat Ersoy
Editör
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Hatay'da markete giren 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Alınan bilgiye göre, Mahmutlu Mahallesi'nde bir marketten hırsızlık olayı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri meydana gelen hırsızlık olayının faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

BİRÇOK ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

Kamera kayıtlarını inceleyen asayiş ekipleri olayın şüphelilerinin M.S., H.S., F.S. ile M.C. olduğu tespit etti. Şüphelilerden H.S. ve M.S'nin Mahmutlu Mahallesi'ndeki ikametinde yapılan aramada; koliler halinde 345 adet yumurta, 1 teneke zeytin yağı, 4 paket 32'lik bebek bezi, 21 adet çorap, 10 şampuan, 20 el sabunu, 1 adet 9 kilogramlık çamaşır deterjanı, 1 adet tartı, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve çeşitli temizlik ürünleri ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Marketten çalındığı belirlenen yaklaşık 6 bin 500 lira değerindeki gıda ve temizlik ürünleri sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan 4 hırsızlık şüphelisi hakkında adli işlem başlatıldı.

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