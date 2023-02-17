Hatay'da tedirgin eden görüntü! Fay hattının geçtiği köy nehre kaydı, evler 3 metre çöktü

Kahramanmaraş merkezli depremin büyük bir yıkım oluşturduğu Hatay'da kaydedilen görüntüler depremin yıkıcı etkisini gözler önüne serdi.

Melahat Ersoy
Editör
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem, 10 ilde büyük bir yıkım yarattı. Hatay'da birçok bina yıkıldı, fay hattının kırıldığı noktalarda yarıklar oluştu.

Özellikle Antakya ilçesinde Demirköprü köyünden geçen fay hattı yerleşim alanlarının bir kısmını Asi Nehri'ne sürükledi.

Hatay'da tedirgin eden görüntü! Fay hattının geçtiği köy nehre kaydı, evler 3 metre çöktü

EVLER 3 METRE YERİN DİBİNE ÇÖKTÜ

Yaklaşık 3 metre yerin dibine çöken evlerde yaşayan köylüler canlarını son anda kurtardı.

Hatay'da tedirgin eden görüntü! Fay hattının geçtiği köy nehre kaydı, evler 3 metre çöktü

SU SEVİYESİ YÜKSELDİ

Yaklaşık 30 metre Asi Nehri'ne kayan evlerin içindeki eşyaların bir kısmı ise su seviyesinin yükselmesiyle nehre kapıldı.

Vatandaşlar yıkılın evleri nedeniyle yetkililerden yardım istedi.

Hatay'da tedirgin eden görüntü! Fay hattının geçtiği köy nehre kaydı, evler 3 metre çöktü

Hatay'da tedirgin eden görüntü! Fay hattının geçtiği köy nehre kaydı, evler 3 metre çöktü

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