Hatay'da tedirgin eden görüntü! Fay hattının geçtiği köy nehre kaydı, evler 3 metre çöktü

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem, 10 ilde büyük bir yıkım yarattı. Hatay'da birçok bina yıkıldı, fay hattının kırıldığı noktalarda yarıklar oluştu.
Özellikle Antakya ilçesinde Demirköprü köyünden geçen fay hattı yerleşim alanlarının bir kısmını Asi Nehri'ne sürükledi.
EVLER 3 METRE YERİN DİBİNE ÇÖKTÜ
Yaklaşık 3 metre yerin dibine çöken evlerde yaşayan köylüler canlarını son anda kurtardı.
SU SEVİYESİ YÜKSELDİ
Yaklaşık 30 metre Asi Nehri'ne kayan evlerin içindeki eşyaların bir kısmı ise su seviyesinin yükselmesiyle nehre kapıldı.
Vatandaşlar yıkılın evleri nedeniyle yetkililerden yardım istedi.