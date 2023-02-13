Hatay'da umutlu bekleyiş mutlu sonuçlandı! 7 yaşındaki Mustafa enkazdan sağ çıkarıldı

Hatay'da sürdürülen arama ve kurtarma çalışmalarında 7 yaşındaki Mustafa isimli çocuk, 163 saat sonra kurtarıldı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Hatay'da umutlu bekleyiş mutlu sonuçlandı! 7 yaşındaki Mustafa enkazdan sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük hasarın oluştuğu Hatay'da birçok bina yıkıldı. Yıkılın binaların enkazında kalan vatandaşları arama ve kurtarma çalışmaları da sürüyor.

Bu kapsamda Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Konya Karatay İlçe Belediyesi ekipleri bir apartmanın enkazında yaptığı çalışmada bir kişinin yaşadığını belirledi.

Yapılan çalışmalar sonucu 7 yaşındaki Mustafa isimli çocuk, 163 saat sonra bulunduğu yerden kurtarıldı. Ekipler tarafından sağlık görevlilerine teslim edilen çocuk hastaneye sevk edildi.

Hatay'da umutlu bekleyiş mutlu sonuçlandı! 7 yaşındaki Mustafa enkazdan sağ çıkarıldı Hatay'da umutlu bekleyiş mutlu sonuçlandı! 7 yaşındaki Mustafa enkazdan sağ çıkarıldı

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