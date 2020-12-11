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  3. Hatay'da vakalar patladı! Mahallelere "Dikkat, korona yoğun bölge" yazılı afişler asıldı

Hatay'da vakalar patladı! Mahallelere "Dikkat, korona yoğun bölge" yazılı afişler asıldı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde koronavirüs vakalarının arttığı mahallere "Dikkat, korona yoğun bölge" yazılı afişler asıldı. Afişle temasların pozitif vakalarla temasların azaltılması hedefleniyor.

Hatay'da vakalar patladı! Mahallelere "Dikkat, korona yoğun bölge" yazılı afişler asıldı

Samandağ ilçesinde vakaların yoğun olduğu Hastane, Sivas Şehitleri, İskele caddeleri ve Favvar Sokağına koronavirüs uyarısının yazıldığı afişler asıldı. 

''DİKKAT KORONA YOĞUN BÖLGE''

İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Samandağ Belediyesi tarafından vaka olan yerlerdeki kalabalığı azaltmak amacıyla 'Dikkat, korona yoğun bölge' yazılı afişler vakaların yoğun olarak bulunduğu mahallere asıldı.

Hatay'da vakalar patladı! Mahallelere Hatay'da vakalar patladı! Mahallelere

TÜRKİYE'DE SALGININ SON DURUMU

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 206 bin 202 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 424 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 5 bin 918 olarak kayda geçti.

Son 24 saatte 220 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 232 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 452 bin 593'e çıktı.

Toplam test sayısı 20 milyon 500 bin 579'a ulaştı. Hasta sayısı 564 bin 435, vefat sayısı 15 bin 751, ağır hasta sayısı 5 bin 943, aktif hasta sayısı 96 bin 91 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 41,7, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayıtlara geçti.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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