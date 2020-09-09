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  3. Hatay'da yangının 5. gününde hasat telaşı

Hatay'da yangının 5. gününde hasat telaşı

Hatay'da 5 gündür devam eden orman yangını sıcak havanın etkisiyle Antakya ilçesine kadar ulaşırken alevlerin arasında çalışarak hasatlarının telef olmasını önlemek isteyen çiftçiler, alevlerin söndürülmesini bekliyor.

Hatay'da yangının 5. gününde hasat telaşı

Hatay'da 5. gününe girilen orman yangınında, çiftçilerde çok zor koşullarda çalışmalarını sürdürüyor. Devam eden yangın nedeniyle alevlerin arasında çalışan çiftçiler sıcak hava ve verimsiz hasat nedeniyle zorluk çekiyor.

Hatay'da yangının 5. gününde hasat telaşı

ÇİFTÇİLER ZOR DURUMDA

Hatay'ın Samandağ ilçesi Yeniköy mevkisinde başlayan ve rüzgar ile sıcak hava nedeniyle Antakya ilçesine kadar ulaşan alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Amanos eteklerinde çiftçilik yapan vatandaşlar ise alevler ve dumanlar nedeniyle zor şartlarda hasat çalışmalarını sürdürüyor. Sıcak hava ve alevler nedeniyle hasatlarında da verimsizlik yaşayan çiftçiler, alevlerin bir an önce söndürülmesini bekliyor.

Hatay'da yangının 5. gününde hasat telaşı

"SICAK VE YANGINDAN GÖZLERİMİZ GÖRMEZ OLDU"

Ballıöz Mahallesi'nde çiftçilik yapan Orhan Kaymakçı, yangın nedeniyle tarlalarından ürün alamaz hale geldiklerini söyledi. Sıcaklar ve alevlerin ürünlerin yakıp kavurduğunu ifade eden çiftçi Kaymakçı, "Seldiren'den bu yana yanıyor buralar. Bütün sıcaklar yaktı, kavurdu. Salatalıklar da bitti, bir türlü ürün alamaz olduk. Sıcaktan ve yangından gözlerimizde göremez oldu artık. Alevler Seldiren'den bu yana rüzgar nedeniyle geldi hala sönmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Çiftçi Kaymakçı, alevlerle birlikte sıcak havada çok zor şartlarda çalıştıklarını kaydetti.

Berna Akkaya
Editör


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