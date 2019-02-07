Hatay'da yoğun rüzgar eğitime engel oldu ! Okullar tatil edidli!
Hatay'da eğitime 1 gün ara verildi. Şiddetli rüzgar Hatay'da eğitime engel oldu. Bölgede muhtemel yaralanmaların önüne geçmek amacıyla bugün eğitime 1 gün ( 7 Şubat Perşembe ) ara verildi.
İskenderun ve Belen kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, şiddetli rüzgar nedeniyle ulaşımda yaşanılan zorluk ve muhtemel yaralanmaların önüne geçmek amacıyla bugün (7 Şubat Perşembe) iki ilçe genelindeki tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiği kaydedildi.
ARSUZ'DA DA TATİL EDİLMİŞTİ
Arsuz ilçesinde de olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verilmişti.
HATAY HAVA DURUMU
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