İstanbul8 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Hatay'da yoğun rüzgar eğitime engel oldu ! Okullar tatil edidli!

Hatay'da yoğun rüzgar eğitime engel oldu ! Okullar tatil edidli!

Hatay'da eğitime 1 gün ara verildi. Şiddetli rüzgar Hatay'da eğitime engel oldu. Bölgede muhtemel yaralanmaların önüne geçmek amacıyla bugün eğitime 1 gün ( 7 Şubat Perşembe ) ara verildi.

Hatay'da yoğun rüzgar eğitime engel oldu ! Okullar tatil edidli!

İskenderun ve Belen kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, şiddetli rüzgar nedeniyle ulaşımda yaşanılan zorluk ve muhtemel yaralanmaların önüne geçmek amacıyla bugün  (7 Şubat Perşembe) iki ilçe genelindeki tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiği kaydedildi.

ARSUZ'DA DA TATİL EDİLMİŞTİ

Arsuz ilçesinde de olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verilmişti.

HATAY HAVA DURUMU

rr-003.png

 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.