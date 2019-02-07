Hatay'da yoğun rüzgar eğitime engel oldu ! Okullar tatil edidli!

İskenderun ve Belen kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, şiddetli rüzgar nedeniyle ulaşımda yaşanılan zorluk ve muhtemel yaralanmaların önüne geçmek amacıyla bugün (7 Şubat Perşembe) iki ilçe genelindeki tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiği kaydedildi.

ARSUZ'DA DA TATİL EDİLMİŞTİ

Arsuz ilçesinde de olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verilmişti.

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