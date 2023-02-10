Hatay'daki deprem enkazından sevindiren haber! Anne ve 2 çocuğu 108. saatte kurtarıldı

Kahramanmaraş'ın Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 ve Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremin büyük yıkım yarattığı Hatay'da binlerce vatandaş enkaz altında kaldı. Afetin 5.gününde enkaz altında kalan vatandaşlar için arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

ENKAZDAN SES GELDİ, ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Bu kapsamda Hatay'da General Şükrü Kanatlı Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerindeki bir enkazdan ses alan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu anne Neslihan Karadeniz (41) ile çocukları Fatma (21), Münire (15) ve Ramazan Karadeniz'e (7) ulaştı.

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ENKAZDAN ÇIKARILDILAR

Ekiplerin, yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından anne ve üç çocuğu, depremin 108'nci saatinde enkazdan çıkarıldı.

Sedyeye alınan yaralılar hastaneye götürüldü.