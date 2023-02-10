Hatay'daki deprem enkazından sevindiren haber! Anne ve 2 çocuğu 108. saatte kurtarıldı

Hatay'da enkaz altında kalan anne Neslihan Karadeniz (41) ile çocukları Fatma (21), Münire (15) ve Ramazan Karadeniz, 108. saatte enkazdan sağ çıkarıldı.

Melahat Ersoy
Editör
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Hatay'daki deprem enkazından sevindiren haber! Anne ve 2 çocuğu 108. saatte kurtarıldı

Kahramanmaraş'ın Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 ve Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremin büyük yıkım yarattığı Hatay'da binlerce vatandaş enkaz altında kaldı. Afetin 5.gününde enkaz altında kalan vatandaşlar için arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

Hatay'daki deprem enkazından sevindiren haber! Anne ve 2 çocuğu 108. saatte kurtarıldı

ENKAZDAN SES GELDİ, ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Bu kapsamda Hatay'da General Şükrü Kanatlı Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerindeki bir enkazdan ses alan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu anne Neslihan Karadeniz (41) ile çocukları Fatma (21), Münire (15) ve Ramazan Karadeniz'e (7) ulaştı.

Hatay'daki deprem enkazından sevindiren haber! Anne ve 2 çocuğu 108. saatte kurtarıldı

ENKAZDAN ÇIKARILDILAR

Ekiplerin, yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından anne ve üç çocuğu, depremin 108'nci saatinde enkazdan çıkarıldı.

Sedyeye alınan yaralılar hastaneye götürüldü.

Hatay'daki deprem enkazından sevindiren haber! Anne ve 2 çocuğu 108. saatte kurtarıldıHatay'daki deprem enkazından sevindiren haber! Anne ve 2 çocuğu 108. saatte kurtarıldıHatay'daki deprem enkazından sevindiren haber! Anne ve 2 çocuğu 108. saatte kurtarıldıHatay'daki deprem enkazından sevindiren haber! Anne ve 2 çocuğu 108. saatte kurtarıldıHatay'daki deprem enkazından sevindiren haber! Anne ve 2 çocuğu 108. saatte kurtarıldıHatay'daki deprem enkazından sevindiren haber! Anne ve 2 çocuğu 108. saatte kurtarıldı

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