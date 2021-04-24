Hatay'daki Ermeni vatandaşlardan o iddialara tepki "Biz yüzyıllardır kardeş gibi yaşıyoruz"

Vakıflı Mahallesi Ermeni Cemaati Başkanı Cem Çapar, 1915 olaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çapar, Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Vakıflı Mahallesi'nin, Türkiye'de Ermeni asıllı vatandaşların toplu yaşadıkları tek mahalle olduğunu kaydetti. Türkler ile Ermeniler, Hristiyanlar ile Müslümanların bir arada nasıl yaşadığını çok iyi anlatabileceğini ifade eden Çapar, kardeşlik vurgusu yaptı.

"HER SENE DİLE GETİRİLMESİNDEN ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ"

Çapar, "Hatay'da, Samandağ'da ve Vakıflı Mahallesi'nde Aleviler, Sünniler, Hristiyanlar, Müslümanlar, Yahudiler, Türkler, Ermeniler, Araplar, Kürtler, Museviler, yüzyıllardır bir arada, komşuluk, arkadaşlık ilişkileri paydasında beraber yaşıyoruz. Müslümanlar ile Hristiyanların bir arada yaşaması gerektiğine inanıyorum. Bu yüzden mutlaka Türkiye'yi ve Hatay'da bulunan bu toprakları görmeleri, tanımaları gerektiğine inanıyorum.

Bu hastalığın da ilacı budur. Bu açıdan gelip bu ortamı görmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bu konular her sene bu dönemde dile geliyor, üzüntü duyuyoruz. Dediğim gibi ülkenin siyasetlerine karışamayız, bilebildiğimiz bir mecra değil."

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı