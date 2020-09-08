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Hatay'daki orman yangınına havadan müdahale tekrar başladı!

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Cumartesi günü başlayan, gece saatlerinde kontrol altına alınan orman yangını, Pazar günü yeniden alevlenip, öğle saatlerinde Antakya ilçesine sıçradı.

Hatay'daki orman yangınına havadan müdahale tekrar başladı!

Samandağ ilçesine yakın bir ormanlık alanda cumartesi günü saat 10.40 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü’nce müdahale edilen yangın, akşam saatlerinde kontrol altına alındı. Rüzgarın şiddetli olması nedeniyle pazar günü öğle saatlerinde alevler yeniden yükseldi ve Antakya ilçesindeki ormanlık alana sıçradı.


Antakya'ya bağlı İçmeler, Kisecik ve Karlısu mahalleleri kırsalında 2 gün önce başlayan yangına müdahale sürüyor.

Hatay'daki orman yangınına havadan müdahale tekrar başladı

Havanın kararması nedeniyle ara verilen yangına helikopter ve uçakla havadan müdahale çalışmalarına, sabah saatlerinde yeniden başlandı.Henüz kontrol altına alınamayan yangına 2 uçak, 12 helikopter, 182 arazöz, 24 iş makinesi, 45'i teknik 792 personelle müdahale ediyor.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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