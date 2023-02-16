Hatay'dan 228 saat sonra gelen mucize haberi! Enkazdan sağ olarak kurtarıldı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinin ardından Hatay'da enkaz çalışmalarının sonuna gelirken bir mucize gerçekleşti. Tam 228 saat sonra bir çocuk enkazdan ses verdi. Çocuk sağ salim enkazdan kurtarılırken hastaneye kaldırıldı.

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Hatay'dan 228 saat sonra gelen mucize haberi! Enkazdan sağ olarak kurtarıldı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen deprem sonrası enkaz çalışmalarını yavaş yavaş sonun gelinirken bir mucize daha yaşandı. 10 ili etkileyen ve Hatay'da büyük bir yıkıma neden olay depremden 13 yaşında bir erkek çocuk sağ olarak kurtarıldı.

228 SAAT SONRA SAĞ OLARAK KURTARILDI

Kahramanmaraş deprem felaketinin ardından yaşanan büyük yıkım sonrası enkaz çalışmalarının sonuna gelindiği esnada 13 yaşındaki Mustafa isimli çocuk, depremin 228. saatinde enkazdan kurtarıldı.
Depreminin 228. saatinde mucize haber Hatay'dan geldi. Antakya'da bir enkazda arama kurtarma çalışması yapan TTK maden işçileri ve İBB ekipleri, 13 yaşındaki Mustafa isimli çocuktan ses geldiğini duydu. Ekiplerin hızlı ve yoğun çalışmaları sonucunda Mustafa'yı enkaz altından canlı olarak kurtarmayı başardı. Ambulansa bindirilen depremzede çocuk, tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Hatay'dan 228 saat sonra gelen mucize haberi! Enkazdan sağ olarak kurtarıldı!

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