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  3. Hatay'dan acı haber: Askeri tır fabrika duvarına çarptı, 2 askerimiz şehit oldu!

Hatay'dan acı haber: Askeri tır fabrika duvarına çarptı, 2 askerimiz şehit oldu!

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, seyir halindeki askeri tırın bir fabrika duvarına çarpmasıyla meydana gelen kaza sonuıcunda iki askerimizin şehit olduğu öğrenildi.

Hatay'dan acı haber: Askeri tır fabrika duvarına çarptı, 2 askerimiz şehit oldu!

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde askeri tırın çırçır fabrikasının duvarına çarpması sonucu 2 askerimizin şehit olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Kırıkhan-Reyhanlı kara yolunda seyir halindeki askeri tır, kontrolden çıkarak yol kenarındaki çırçır fabrikasının duvarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yangın çıkan tırın üzerine fabrika duvarının bir kısmı devrildi.

Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri yangını söndürürken sağlık ekipleri tırdaki 2 askerin şehit olduğunu belirledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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