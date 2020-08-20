Akdeniz Bölgesi'nde yer alan Hatay, Türkiye'nin en kalabalık 13. şehri. En eski şehirlerimizden birisi olan Hatay, tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu nedenle mutfağıyla da dillere destan bir yer olan Hatay, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden birisi. Peki Hatay'ın neyi meşhur? Hatay'da gezilecek yerler nerelerdir? İşte detaylar...

HATAY HAKKINDA

Doğusunda ve güneyinde Suriye, batısında Akdeniz, kuzeybatısında Adana, kuzeyinde Osmaniye ve kuzeydoğusunda Gaziantep’in yer aldığı Hatay, arkeolojik olarak da oldukça değerli ve eski bir yerleşim yeridir.

HATAY'IN NEYİ MEŞHUR?

İskenderun Döneri

Türkiye'nin en çok bilinen lezzeti olan döner, Hatay'da bambaşka şekilde yapılıyor. Son dönemlerde lezzeti Hatay'ın da sınırlarını aşan İskenderun Döneri, sosu ve lavaşı ile fark yaratıyor.

Belen Tava

Et yemekleri ile ünlü olan Hatay'ın Belen ilçesine ait Belen Tavası, kuzu kuşbaşından yapılıyor. Yiyen kişinin vazgeçemediği Belen Tavasını özellikle Hatay'da tatmalısınız.

Tuzda Tavuk

Hatay'da bambaşka bir lezzet olan Tuzda Tavuk, bütün tavuğun içini pilav ile doldurulmasıyla yapılıyor. Adını da tuzda pişirilmesinden alıyor.

Künefe

Hatay denilince ilk akla gelen lezzetlerden birisi Künefe. Tadıyla dillere destan olan Künefe, kadayıf, peynir ve fıstıkla yapılıyor.

HATAY'DA GEZİLECEK YERLER

Antakya Arkeoloji Müzesi

Antik döneme ait eserlerin sergilendiği bir sanat müzesidir. 28 Aralık 2014 itibarıyla Dünya'nın en büyük mozaik sergileme alanına sahip müzedir.

Vespasianus - Titus Tüneli

Titus adıyla bilinen Titus Flavius Vespasianus tarafından yaptırılmış, yapımı yüzyılı aşkın bir zaman sürdüğü düşünülen tünellerdir.

Saint Pierre Kilisesi

Antakya'daki ilk Hristiyanların gizli toplantıları için kullandıkları bu mağara Hristiyanlığın en eski kiliselerinden biri olarak kabul edilir.