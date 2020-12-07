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  3. Hatay'ın Payas ilçesi Emniyet Müdürü Hüseyin Bağ koronadan öldü

Hatay'ın Payas ilçesi Emniyet Müdürü Hüseyin Bağ koronadan öldü

Hatay'ın Payas ilçesi Emniyet Müdürü Müdürü Mustafa Bağ koronavirüs salgını nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Hatay'ın Payas ilçesi Emniyet Müdürü Hüseyin Bağ koronadan öldü

Koronavirüs salgını dünyada ve ülkemizde can almaya devam ediyor. Bu kez üzücü haberlerden biri Hatay'dan geldi. Payas İlçesinin Emniyet Müdürü Müdürü Mustafa Bağ'ın bir süre önce yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı. İskenderun ilçesinde özel bir hastanede tedavi gören Payas İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Bağ, yapılan tüm müdahalelere kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

CENAZESİ MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLECEK

Mustafa Bağ'ın cenazesinin memleketi Mersin'in Gülnar ilçesinde toprağa verilmesi bekleniyor.

Tayfun Altuntaş
Editör


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