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  3. Hatayspor 5-0 Alanyaspor | MAÇ SONUCU

Hatayspor 5-0 Alanyaspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de heyecan üçüncü hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Hatayspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, 5-0'lık net bir skorla rakibin mağlup etti.

Hatayspor 5-0 Alanyaspor | MAÇ SONUCU

Yeni sezonda ilk iki hafta geride kalırken heyecanın dozu da her geçen gün artıyor. Milli araya galibiytle girmek isteyen iki takımdan Atakaş Hatayspor ile Aytemiz Alayaspor karşı karşıya geldi. Maçta oldukça etkili oynayan ve rakibine gol fırsatı tanımayan Atakaş Hatyaspor, 5-0'lık net skorla 3 puana ulaşan taraf oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

50. dakikada sağ çaprazdan Candeias'ın kaleye gönderdiği top, kaleci Munir'de kaldı.

58. dakikada sol kanattan Eduardo'nun pasında Davidson'un ceza sahası çizgisi üzerinden çektiği şutta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

60. dakikada Hatayspor farkı 4'e çıkardı. Ev sahibi ekibin Lobjanidze ile başlayan atağında, Diouf'un ceza alanı içine ortasında topa yükselen El Kaabi, meşin yuvarlağı filelere yolladı: 4-0

63. dakikada çalımlarla ceza sahası içerisine giren Davidson'un şutunda, meşin yuvarlak kaleci Munir'de kaldı.

90+2. dakikada ev sahibi ekip, skoru 5-0'a getirdi. Sol kanattan gelişen atakta Adekugbe'nin ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Kamara'nın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 5-0

Atakaş Hatayspor, karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı.

Hatayspor 5-0 Alanyaspor | MAÇ SONUCU

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