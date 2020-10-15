Hatayspor'da 3 futbolcunun daha koronavirüs testi pozitif çıktı!

Geçtiğimiz günlerde 3 futbolcusunun koronavirüs testi pozitif sonuçlanan Hatayspor'da 3 futbolcunun daha koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Böylelikle Süper Lig ekibi Hatayspor'da toplamda 6 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıkmış oldu.

Hatayspor'dan yapılan açıklama şöyle:

"Takımımıza yapılan COVID-19 testlerinde 3 futbolcumuzun daha test sonuçları pozitif çıkmıştır. Erzurumspor maçı öncesi toplam 6 futbolcumuzun COVID-19 test sonucu pozitif olmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ERZURUMSPOR MAÇI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Süper Lig'in beşinci haftasında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'u ağırlayacak olan Hatay ekibi, çalışmalarını sürdürüyor.

Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde Antakya Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilen idman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda oyuncular, pas ve dar alan çalışmaları yaptı.

Atakaş Hatayspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 18 Ekim Pazar günü saat 13.30'da Antakya Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.