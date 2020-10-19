Hatayspor'da 5 futbolcunun testi negatife döndü!

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Hatayspor'da, 19 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine bu hafta oynanacak olan Erzurumspor maçı ertelenmişti. Koronavirüs salgınının etkisini arttırarak devam ettirdiği günlerde, kulüp bazında bu kadar fazla pozitif vakaya rastlanılması soru işaretlerini arttırmıştı. Hatay ekibi, bu gün yaptığı açıklamada 6 testin 5'inin negatife döndüğünü belirtti.

Kulüpten yapılan açıklamaya "9 Ekim ve sonrasında yapılan Covid-19 testlerinde sonuçları pozitif çıkan 6 futbolcumuzdan 5'inin test sonucu negatife dönmüştür." ifadeleri kullanıldı.

Hatay temsilcisinde geçen hafta 17 futbolcunun yanı sıra teknik direktör Ömer Erdoğan ve bir kulüp çalışanının Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yaşanan gelişme sonrasında 18 Ekim Pazar günü Antakya Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlaması gereken Atakaş Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasını ertelemişti.