Hatayspor'da Kovid-19 şoku!
Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da koronavirüs şoku yaşanıyor. Kulüpten yapılan açıklamada 3 futbolcunun koronavirüse yakalandığı belirtildi.
Hatayspor'da 3 futbolcu koronavirüse yakalandı. Hatayspor 3 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Atakaş Hatayspor Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kamuoyuna!
Futbolcularımıza yapılan COVID-19 testlerinde üç futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur"