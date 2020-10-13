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Hatayspor'da Kovid-19 şoku!

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da koronavirüs şoku yaşanıyor. Kulüpten yapılan açıklamada 3 futbolcunun koronavirüse yakalandığı belirtildi.

Hatayspor'da Kovid-19 şoku!

Hatayspor'da 3 futbolcu koronavirüse yakalandı. Hatayspor 3 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Atakaş Hatayspor Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyuna!

Futbolcularımıza yapılan COVID-19 testlerinde üç futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

Hatayspor'da Kovid-19 şoku!

Berkem Temizel
Gece Editörü


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