Akademi Türkiye isimli yarışma programı ile tanınan Barış Akarsu, başarılı işlere imza atmış fakat 29 Haziran 2007 yılında Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu'dan acı haber geldi. Bu kapsamda Hatice Akarsu kimdir? Kaç yaşındaydı? | Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu neden öldü? sorularının yanıtı merak edildi. İşte ayrıntılar...

HATİCE AKARSU KİMDİR? KAÇ YAŞINDAYDI?

Hatice Akarsu, kazası sonucu hayatını kaybeden şarkıcı Barış Akarsu'nun annesidir. Akarsu'nun yaşına ilişkin bir bilgi bulunmasa da bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ettiği biliniyordu. Hatice Akarsu, 3 Temmuz'da Facebook hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:

"Tum yureklerime sevgi ve barisli gunler olsun. Canlarim biliyorum beni merak ediyorsunuz. Ben iyiyim. En kisa zamanda hep beraber Rabbimin izniyle oluruz. Allah nasip Ederse yarin Amaraya Rahmetlimin Mevludune ins yetisiriz. Yaninda beni missfir eden kar Allah onlardan bin kere razi olsun HEPINIZI COKKKK Seviyorum Barisla Sevgi ile kalin"

Barış Akarsu, 29 Haziran 1979 tarihinde Bartın'da dünyaya geldi. Rock müziğin başarılı ismi olarak bilinen Barış Akarsu, ilk, orta ve lise öğrenimini Amasra'da tamamladı. Lise öğrenimini sürdürürken Amasra Yelken Kulübü'nde profesyonel olarak yelken sporuyla ilgilenmeye başladı. Müzikle gerçek anlamda tanışması, Amasra'ya gelen müzisyenlerden etkilenerek çalmayı öğrendiği klavye, gitar ve mızıka ile olmuştur.

Barış Akarsu, o dönem dinlediği 1970 ve 1980'lerin rock, hard rock ve heavy metal grup ve sanatçılarından etkilendi. Antalya'da animatör ve müzisyen olarak çalıştı. Ankara'da garsonluk, barmenlik ve müzisyenlik yaptı. Daha sonra Karadeniz Ereğlisi'ne gelerek dört yıl çeşitli barlarda, yerel televizyon ve radyolarda programlar yaptı.

Bu dönemde ATV kanalında yayınlanan Akademi Türkiye yarışmasına katıldı ve Temmuz 2004 yılında yarışmadan birincilik elde etti. Yarışmadan sonra İstanbul'a yerleşti ve müzik çalışmalarını sürdürdü.

BARIŞ AKARSU'NUN ANNESİ HATİCE AKARSU NEDEN ÖLDÜ?

Akademi Türkiye isimli yarışma programı ile adından söz ettirmesi sonrası iyi projelerde yer alan ve 29 Haziran 2007 yılında Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun ölümü sevenlerini üzmüştü.

Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu'ya bir süre önce pankreas kanseri teşhisi kondu.

Ameliyat olan ve tedavisi devam eden Hatice Akarsu, 15 gün önce de Ankara Şehir Hastanesi'nin yoğun bakıma kaldırıldı.

Yaşam mücadelesi veren Akarsu, bugün çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti.