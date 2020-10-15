Hatice Tusu kimdir? Öldü mü? Bulundu mu? Hatice Tusu olayı nedir? Suat Aksoy kimdir?

Hatice Tusu kimdir? Öldü mü? 10 Ekim tarihinde Didim'de kaybolan 50 yaşındaki eski hemşire Hatice Tusu'dan acı haber geldi. Hatice Tusu'nun polis tarafından gözaltına alınan erkek arkadaşı Hatice Tusu'yu öldürdüğünü itiraf etti.

Aydın'ın Didim ilçesinde kayıp olan ve Müge Anlı'ya başvuran kadının çocuklarının açıklamalarının ardından gündeme geldi.

Tusu’nun yaşadığı evin etrafındaki tüm güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, Tusu'nun erkek arkadaşı olduğu öne sürülen bir kişiyi tespit ederek takibe aldı.

Polis tarafından erkek arkadaşının gözaltına alınması ile sır perdesi aralandı.

Gözaltına alınan ve cinayeti itiraf eden kadının erkek arkadaşı, Tusu'nun kendisine ayrılmak istediğini bildirdiğini, aralarında çıkan tartışma sonrasında onu boğarak öldürdüğünü söyledi. Katil zanlısı Suat Aksoy "Çok sevdiğim için öldürdüm." dedi.

BATAKLIĞA GÖMÜLMÜŞ

Denizli Sitesi bölgesindeki bir kafeteryaya düzenlenen baskının ardından gözaltına alınan kişinin yapılan sorgusunda cinayeti ve Hatice Tusu'yu gömdüğü yeri itiraf ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri, cinayet zanlısının belirttiği Hisar Mahallesi'ndeki Arıtma Tesisi yakınındaki makilik alanda çalışma yaptı. Zanlının belirttiği yerde, bataklığa gömülü cesede ulaştı. Cumhuriyet savcılığı olay yerinde inceleme yaparken, Polisin cinayetle ilgili soruşturması devam ediyor.

HATİCE TUSU KİMDİR?

59 yaşındaki emekli hemşire Hatice Tusu erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Suat Aksoy tarafından cinayete kurban gitti.