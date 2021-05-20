İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 1 milyon TL ödül ile aranan PKK'lı terörist Şervan Eğit Muş kod adlı Hatip Kılıç ile ilgili açıklama yapıldı. Peki Hatip Kılıç kimdir? | Şervan Eğit Muş kod adlı terörist Hatip Kılıç öldürüldü mü? İşte ayrıntılar...

HATİP KILIÇ KİMDİR?

Bölücü terör örgütü PKK mensubu Hatip Kılıç, sözde Botan Eyaletinde sorumlu seviyede faaliyet gösteren ve 1 milyon ödülle turuncu listede aranan bir teröristti.

ŞERVAN EĞİT MUŞ KOD ADLI TERÖRİST HATİP KILIÇ ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında 19 Mayıs tarihinde, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce müşterek gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde Botan Eyaletinde sorumlu seviyede faaliyet gösteren ve Terör Arananlar Listesinde 1 milyon ödülle "TURUNCU" kategoride aranan Şervan Eğit Muş kod adlı Hatip Kılıç olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 1 milyon TL ödül ile aranan PKK'lı terörist Şervan Eğit Muş kod adlı Hatip Kılıç'ın etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

"Eren-13 Şehit Jandarma Teğmen Şafak EVRAN 2021-32 operasyonu kapsamında, Beytüşşebap ilçesi kırsalında 19 Mayıs tarihinde, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce müşterek gerçekleştirilen operasyonda; etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde Botan Eyaletinde sorumlu seviyede faaliyet gösteren ve Terör Arananlar Listesinde 1.000.000 milyon TL'ye kadar ödülle "TURUNCU" kategoride aranan Şervan Eğit Muş kod adlı Hatip Kılıç olduğu tespit edilmiştir."